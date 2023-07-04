Защитник «Зенита» высказался на тему возможного ухода Вендела

— Вендел очень сильный игрок. Один из лучших на своей позиции в чемпионате. Конечно, его возможный уход повлияет. Но, если что, у нас есть другие игроки. Вот, новенький бразильчик Ду Кейрос, например. Он очень хороший игрок. Еще и Коваленко взяли, — сказал Адамов Metaratings.ru.