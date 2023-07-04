Защитник «Зенита» высказался на тему возможного ухода Вендела

Защитник «Зенита» Арсен Адамов считает, что возможный уход бразильского полузащитника Вендела повлияет на команду, но в петербургском клубе есть другие сильные игроки.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил Венделу заняться поиском новой команды.
— Вендел очень сильный игрок. Один из лучших на своей позиции в чемпионате. Конечно, его возможный уход повлияет. Но, если что, у нас есть другие игроки. Вот, новенький бразильчик Ду Кейрос, например. Он очень хороший игрок. Еще и Коваленко взяли, — сказал Адамов Metaratings.ru.
Контракт Вендела с «Зенитом» действует до лета 2027 года, 25 летний хавбек пока не вернулся в расположение петербургского клуба.
Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В составе команды бразилец провел 88 матчей, забил 15 мячей, стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.