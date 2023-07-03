УЕФА оштрафовал «Рому» на 5 млн евро

«Рома» выплатит УЕФА около 5 млн евро штрафа за несоответствие финансовому фэйр-плей.

По данным CalcioMercato, к 30 июня «Рома» смогла получить около 26 миллионов евро прироста капитала. Чтобы соблюсти баланс на 100%, клубу необходимо было добиться прироста капитала на сумму чуть более 28 млн евро. В результате УЕФА оштрафовал «Рому» на сумму около 5 миллионов евро.

В случае более серьезных нарушений финансового фэйр-плей штраф мог бы составить до 50 миллионов евро. Кроме того, «Роме» могло грозить снижение количества игроков в заявке с 25 до 23 или запрет на участие в еврокубках.