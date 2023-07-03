Турецкий «Эюпспор» сделал предложение экс-полузащитнику «Химок»

Турецкий «Эюпспор» сделал предложение Мирзову — СМИ
Полузащитник Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в «Эюпспоре» из второго по силе дивизиона Турции, сообщает Sport24.
30 летний Мирзов в июне покинул «Химки» в связи с истечением срока действия контракта. Игрок выступал за подмосковный клуб с 2020 года, он провел за команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.
«Химки» вылетели по итогам сезона в МЕЛБЕТ Первую лигу. «Эюпспор» в сезоне 2022/23 занял 6 е место в Первой лиге и вышел в плей офф за право сыграть в Суперлиге, где уступил в полуфинале.