Турецкий «Эюпспор» сделал предложение экс-полузащитнику «Химок»

Полузащитник Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в «Эюпспоре» из второго по силе дивизиона Турции, сообщает Sport24.

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30 летний Мирзов в июне покинул «Химки» в связи с истечением срока действия контракта. Игрок выступал за подмосковный клуб с 2020 года, он провел за команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.