В Китае футболисток сборной России встретил болельщик в футболке с Дзюбой

На проходящем учебно-тренировочном сборе женской сборной России в Китае отечественных спортсменок встретил болельщик в футболке с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

Женская сборная России по футболу отправилась на сбор в Китае в конце июня. Базируется команда Юрия Красножана в городе Циндао, там она пробудет с 26 июня по 6 июля и дважды сыграет со сборной Китая. Первый матч состоялся 1 июля, россиянки уступили со счётом 0:1.

На седьмой день сборов женской национальной команды России в Китае отечественных спортсменок в районе тренировочной базы встретил местный болельщик, одетый в футболку с Артёмом Дзюбой. Мужчина попросил футболисток об автографах и даже успел перекинуться со спортсменками парой слов.