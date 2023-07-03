Стало известно, что «Бешикташ» хочет изменить условия выплат Кузяеву

«Бешикташ», заинтересованный в подписании российского полузащитника Далера Кузяева, хочет увеличить годовую зарплату футболиста вместо выплаты денег, предполагавшихся для футболиста в качестве «подъёмных». Об этом сообщает Sozcu.

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По сведениям источника, по такой же схеме клуб работает и в отношении перехода другого полузащитника — ганца Даниэля Амарти. 28-летний футболист потребовал свыше € 1 млн в качестве подписного бонуса, поэтому переговоры зашли в тупик. «Бешикташ» хочет увеличить Амарти предложенную зарплату.