Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи ФК «Локомотив»

«Okko вновь радует болельщиков “Локомотива” в предсезонное время. Мы традиционно покажем контрольные матчи клуба на радость всем фанатам, которые не смогут оказаться на стадионе рядом с любимой командой», — приводит слова гендиректора пресс-служба Okko.