Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи ФК «Локомотив»
3 июля 2023 года. Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи ФК «Локомотив», которые состоятся в рамках летних сборов клуба. Все зарегистрированные пользователи Okko смогут посмотреть игры без дополнительной платы.
Okko покажет матчи ФК «Локомотив» с калининградской «Балтикой» 6 июля и игру против «СКА-Хабаровск» 9 июля. Матчи стартуют в 17:00 по московскому времени.
Информацию о других предстоящих товарищеских матчах, доступных в Okko, можно найти в социальных сетях сервиса.
Генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа прокомментировал договорённость об эксклюзивном показе матчей «Локомотива».
«Okko вновь радует болельщиков “Локомотива” в предсезонное время. Мы традиционно покажем контрольные матчи клуба на радость всем фанатам, которые не смогут оказаться на стадионе рядом с любимой командой», — приводит слова гендиректора пресс-служба Okko.