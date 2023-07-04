На российские стадионы к осени может вернуться пиво

Запрет на продажу пива на стадионах в РФ может быть снят к осени. Об этом заявил президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев в интервью РИА Новости.

Агентство напоминает, что в России с 2005 года запрещено продавать пиво на спортивных объектах. В конце апреля этого года в Госдуме решили снять это ограничение. Соответствующий законопроект предлагалось доработать, но в целом никто не высказывался против. Снятие запрета поможет привлечь на матчи больше людей и поддержит спортивные клубы, заявили тогда в Ассоциации производителей пива, солода и напитков.

«Сейчас мы находимся в диалоге с властями, надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы», — сказал Дурдыев.

Легализация прочих каналов продаж также может оказать поддержку отрасли. Например, AB InBev Efes неоднократно призывали снять запрет на продажу пива на автозаправочных станциях. До сих пор компания не добилась прогресса в этом направлении, однако работа будет продолжена.