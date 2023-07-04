Тренер ЦСКА Фоменко высказался о возможном уходе Чалова

«Чалова связывают с турецкими клубами? Если хочешь уехать в Турцию ради Лиги чемпионов — один момент. Но Турция по мне — не Европа. Когда говорим про Европу — подразумеваем европейские чемпионаты: Германия, Франция, Италия, Англия и Испания. Остальное — плюс-минус.



В Турции неплохие легионеры? Они туда чаще доигрывать едут. В самом расцвете сил туда, как правило, не переходят. Как и к нам в своё время шли доигрывать и заработать. Мы рядом с турками в этом плане были. Едут на заходе, за деньги», — приводит слова Олега Фоменко Sport24.