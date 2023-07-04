Клубы Бундеслиги заинтересованы в трансфере защитника «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович сообщил об интересе со стороны немецких клубов к грузинскому защитнику бело-голубых Сабе Сазонову.

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«Грузинский футбол на подъёме — в Германии просматривают Сабу Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него», — цитирует Дуймовича Sport24.

Сазонов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В 2021 он перешёл в «Динамо». Действующий контракт 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.