Клубы Бундеслиги заинтересованы в трансфере защитника «Динамо» Сазонова
Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович сообщил об интересе со стороны немецких клубов к грузинскому защитнику бело-голубых Сабе Сазонову.
«Грузинский футбол на подъёме — в Германии просматривают Сабу Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него», — цитирует Дуймовича Sport24.
Сазонов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В 2021 он перешёл в «Динамо». Действующий контракт 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Сазонов провёл за бело-голубых 33 матча и отметился одним забитым мячом. На счету Сазонова два матча в составе сборной Грузии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.