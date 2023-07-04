20 главных трансферов лета, о которых уже объявили

Позади первый месяц лета, и уже состоялось несколько очень значимых трансферов. К примеру, Лионель Месси и Карим Бензема уехали из Европы, а «Реал» провернул сделку за € 103 млн. Рассказываем о главных переходах последних недель – не только об изменениях в суперклубах.

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Карим Бензема: «Реал» «Аль-Иттихад» (свободный агент)

ФК «Аль-Иттихад»

Представить нынешний «Реал» без Бензема очень сложно. Всё-таки француз отыграл в Мадриде 14 лет, а это очень внушительный срок. Сам Карим после переезда в Саудовскую Аравию подчеркнул, что всегда хотел жить в мусульманской стране. Его презентацию в «Аль-Итихаде» посетили свыше 60 тысяч болельщиков. Правда, денежный вопрос тоже никак нельзя обойти стороной. Всё-таки Бензема отвалят почти € 100 млн за сезон с учётом коммерческих контрактов. Согласитесь, от таких предложений очень тяжело отказаться. Ну а своим переходом Бензема запустил трансферную революцию в «Реале».

Лионель Месси: «ПСЖ» «Интер Майами» (свободный агент)

ФК «Интер Майами»

В прошлом году Месси осуществил давнюю мечту — наконец-то стал чемпионом мира. А по окончании сезона покинул «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта. Похоже, американский клуб серьёзно увеличит прибыль в связи с переходом звёздного игрока. Дебют Месси в новой команде намечен на 21 июля, а билеты стоят дороже, чем на финальную серию НБА. Помимо этого, переход аргентинца заметно увеличил количество подписчиков «Интер Майами» в социальных сетях. Сам футболист признался, что изначально рассматривал другие варианты (его тоже звали в Саудовскую Аравию), но в итоге сделал выбор в пользу переезда в Штаты.

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал подробности перехода: «По контракту Лео будет зарабатывать от € 46 млн до € 55 млн в год. Мы потратили очень много времени, чтобы договориться с игроком такого уровня. Я всегда был на связи с его отцом Хорхе. Дэвид Бекхэм (совладелец клуба. — Прим. «Чемпионата») вёл диалог с Лео исключительно о футболе, так как сам был профессиональным игроком. Никто не хотел давить на Месси, поэтому мы общались с ним и в Барселоне, и в Майами, а также в Росарио и Дохе. На протяжении всего чемпионата мира я пристально наблюдал за игрой сборной Аргентины и Месси. Контракт с Apple был ключевым аспектом для заключения сделки с Лео».

Джуд Беллингем: «Боруссия» Дортмунд «Реал» (€ 103 млн)

Рекордная сделка первого месяца лета — за трансфер Беллингема «Реал» заплатил больше € 100 млн. Сам футболист отметил, что сделал выбор в пользу мадридского клуба не из-за денег. Одним из главных участников гонки был «Ливерпуль», но, по словам Джуда, исход прошлогоднего финала Лиги чемпионов («Реал» выиграл — 1:0) во многом предопределил его выбор, ведь теперь он играет за сильнейший клуб Европы.

В договоре между клубами прописаны бонусы — «Боруссия» может получить в общей сложности € 133,4 млн. Таким образом, Беллингем станет самым дорогим английским футболистом в истории. Сумма достаточно внушительная, но и ожиданий теперь много. К тому же Беллингем взял пятый номер, под которым в своё время в Мадриде играл Зинедин Зидан.

Илкай Гюндоган: «Манчестер Сити» «Барселона» (свободный агент)

ФК «Барселона»

Тот уникальный случай, когда Пеп Гвардиола хочет сохранить футболиста, но тот делает выбор в пользу другой команды. Гюндоган перешёл в «Барсу» в статусе свободного агента и победителя Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» не смог сохранить капитана, хотя предлагал игроку больше денег, чем каталонцы. Английский клуб давал Гюндогану контракт по схеме «1+1», в то время как с «Барсой» Илкай подписал договор на два сезона с опцией продления на третий год. Плюс жена Гюндогана очень хотела жить в Каталонии, а не в Англии или Саудовской Аравии.

Кстати, немец предусмотрел вариант, при котором «Барса» не заявит его до 1-го тура Ла Лиги. В таком случае у немца будет право бесплатно уйти из клуба. Хотя, как правило, у таких историй счастливый конец.

Кай Хаверц: «Челси» «Арсенал» (€ 70 млн)

Два года назад Хаверц отсрочил победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Именно немец забил единственный гол в финальном матче с командой Гвардиолы и принёс «Челси» почётный трофей. Тогда казалось, что у Кая и «Челси» светлое совместное будущее, но смена владельца всё изменила. Тодд Боули пришёл в клуб, уволил Томаса Тухеля и устроил хаотичную и невероятно затратную закупку. Сезон оказался провальным, а теперь «Челси» проводит распродажу, чтобы сократить раздутую заявку. Свежекупленные игроки в большинстве своём остаются неприкасаемыми, поэтому под раздачу попадают «старички».

Одним из таких «старичков» неожиданно для многих болельщиков стал 24-летний Хаверц. Кая не просто продали — теперь он будет играть за прямого конкурента. Немец сменил один лондонский клуб на другой, а его трансфер обошёлся «Арсеналу» в приличную сумму. После подписания контракта до 2028 года футболист сделал акцент на том, что его цель — выигрывать трофеи. А главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил, что переход Хаверца разнообразит игру команды и придаст средней линии дополнительную силу.

Алексис Мак Аллистер: «Брайтон» «Ливерпуль» (€ 42 млн)

ФК «Ливерпуль»

Один из крутейших трансферов лета по соотношению цены и качества. Аргентинский полузащитник провёл впечатляющий сезон в АПЛ в составе команды-сенсации: 35 матчей, 10 голов и 2 ассиста. «Брайтон» впервые в истории залез в зону еврокубков, но сохранить Мак Аллистера не удалось. В конце 2022 года Алексис проявил себя на ЧМ-2022 и помог своей сборной взять долгожданное золото. Уже тогда стало понятно, что надолго в «Брайтоне» Алексис не задержится.

Так и получилось. Мак Аллистер отыграл до конца сезона, после чего отправился на повышение. Ходили слухи, что трансфер обойдётся «Ливерпулю» примерно в € 60 млн, но после объявления о сделке всплыла поразительная информация: в контракте игрока были отступные в размере € 42 млн. Кажется, сейчас взять футболиста такого уровня дешевле — просто нереально.

Любопытно, что после перехода в «Ливерпуль» Алексис не стал брать восьмой номер, а забрал себе «десятку». Аргентинец заявил, что «восьмёрка» по праву принадлежит легендарному Стивену Джеррарду.

Серхио Бускетс: «Барселона» «Интер Майами» (свободный агент)

Легендарный состав «Барсы» продолжает рассыпаться. Месси нет, Суареса тоже, а этим летом из команды свободными агентами ушли Бускетс и Альба. В отличие от Жорди, Серхио уже нашёл новый клуб. После 15 лет в «Барсе» полузащитник уехал доигрывать в США, где воссоединился с Месси — теперь они вместе поиграют за «Интер Майами».

Новый главный тренер команды Херардо Мартино уже заявил, что легенды «Барсы» приехали не отдыхать. По его словам, звёздные игроки хотят упорно работать и побеждать. 34-летний Бускетс после ухода из каталонского клуба подчеркнул, что ещё туда вернётся. Вопрос только, когда и в каком амплуа? Потому что есть ощущение, что в качестве футболиста мы Серхио в Каталонии уже не увидим.

Кристофер Нкунку: «РБ Лейпциг» «Челси» (€ 60 млн)

ФК «Челси»

Снова про тотальную революцию в «Челси». Футболисты уходят из лондонского клуба с пугающей частотой, но есть и несколько приобретений. Самое дорогостоящее — Кристофер Нкунку. Этот трансфер не стал неожиданным, поскольку стороны согласовали сделку ещё в середине прошедшего сезона. Правда, с того момента в «Челси» сменилось несколько тренеров. Теперь 25-летний полузащитник будет работать под руководством Маурисио Почеттино. До этого сезона Нкунку ни разу не играл в АПЛ — ранее в его резюме были такие клубы, как «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».

Нкунку, в отличие от некоторых мутных трансферов «Челси», кажется стопроцентным усилением. В Германии Кристофер вырос до настоящей звезды и стал вызываться в сборную Франции. Он даже должен был сыграть на чемпионате мира в Катаре, где французы добрались до финала, но получил травму перед самым стартом турнира.

Рубен Невеш: «Вулверхэмптон» «Аль-Хиляль» (€ 55 млн)

ФК «Аль-Хиляль»

Отъезд очередного футболиста в Саудовскую Аравию — это уже никого не удивляет. Но кое-что отличает Невеша от других желающих подзаработать. Большинству игроков, уезжающих к саудовцам, уже за 30 лет. А вот Рубену — всего 26. Ещё недавно Невеш говорил о желании поиграть в Лиге чемпионов, слухи связывали его с «Барселоной». Но вместо этого португальский полузащитник уехал в экзотический чемпионат.

В Саудовской Аравии Невешу наверняка отсыпали немало денег. Да и сам «Вулверхэмптон» вряд ли расстроен, ведь английскому клубу заплатили € 55 млн. Теперь у Рубена будет возможность поиграть в Лиге чемпионов — правда, в азиатской, а не европейской.

Джеймс Мэддисон: «Лестер» «Тоттенхэм» (€ 46,3 млн)

ФК «Тоттенхэм»

После сенсационного вылета «Лестера» из АПЛ было очевидно, что Мэддисон, которого вызывают в сборную Англии, не будет играть в Чемпионшипе. Хорошая новость для клуба в том, что, несмотря на проигрышную позицию в переговорах, на продаже Джеймса всё же удалось заработать. «Тоттенхэм» отвалил за футболиста почти € 50 млн, и 26-летний Мэддисон подписал контракт до 2028 года.

После трансфера Мэддисон отметил важность разговора с новым главным тренером «Тоттенхэмом» Ангелосом Постекоглу. Тот заверил футболиста, что в новом сезоне лондонский клуб будет совершенно другим. «Лестер» вряд сильно огорчён, ведь вырученные деньги можно направить на укрепление команды, которой необходимо возвращаться в АПЛ.

Переход Мэддисона интересен ещё и тем, что стал в определённой степени курьёзным. В юности Джеймс активно поддерживал «Арсенал» — принципиального соперника «Тоттенхэма». Болельщики быстро откопали в соцсетях старые посты Мэддисона, где тот оскорбляет свой новый клуб, и полузащитнику пришлось быстро всё удалять. Но, как известно, интернет всё помнит.

Юри Тилеманс: «Лестер» «Астон Вилла» (свободный агент)

ФК «Астон Вилла»

После вылета «Лестера» Тилеманс как известный футболист оказался примерно в том же положении, что и Мэддисон. Разница лишь в том, что у бельгийца как раз истекал контракт, поэтому сложностей в виде дополнительных переговоров удалось избежать.

Ещё пару лет назад Тилеманс считался восходящей звездой, и им интересовались многие топ-клубы. Но невыдающийся прошлый сезон (3 гола и 2 ассиста в 31 матче АПЛ) сократил количество претендентов на футболиста до минимума. В итоге Юри достался «Астон Вилле». Полузащитник принял такое решение после разговора с главным тренером команды: Унаи Эмери произвёл приятное впечатление на игрока, и тот перебрался в клуб из Бирмингема. На бумаге выиграли все, кроме «Лестера», которому не удалось заработать. Тилеманс получил шанс вернуться на высокий уровень под руководством сильного специалиста, а «Астон Вилла» заполучила игрока, желающего доказать, что топ-клубы рано списали его со счетов.

Эдин Джеко: «Интер» «Фенербахче» (свободный агент)

ФК «Фенербахче»

Боснийский нападающий отдал восемь лет карьеры итальянскому футболу (играл за «Рому» и «Интер»), а теперь решился на новое приключение. Месяц назад Джеко оказался в шаге от, вероятно, главного трофея в своей карьере, но «Интер» уступил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Клуб хотел сохранить Эдина ещё хотя бы на год, однако 37-летний игрок не стал продлевать контракт и посчитал, что пора уйти.

В качестве места для продолжения Джеко выбрал Турцию. Эдином интересовались клубы из — кто бы мог подумать — Саудовской Аравии, однако он предпочёл остаться в Европе и перешёл в «Фенербахче», а потом укатил в отпуск. Из-за этого мы не увидим боснийца на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, где сейчас находится турецкая команда.

Матео Ковачич: «Челси» «Манчестер Сити» (€ 29,1 млн)

ФК «Манчестер Сити»

«Мы очень давно наблюдали за Ковачичем, и всякий раз, когда видели его игру, он нас впечатлял», — такими словами спортивный директор «Ман Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал трансфер хорватского полузащитника.

Победитель Лиги чемпионов искал опытного футболиста в среднюю линию после ухода Гюндогана и остановил свой выбор на 29-летнем Ковачиче.

«Ман Сити» заплатил за Ковачича почти € 30 млн, а «Челси», продолжающий раздачу игроков, не стал удерживать Матео и отпустил его к конкуренту за адекватные деньги. Теперь у Ковачича серьёзные планы. Он уверен, что способен войти в число лучших футболистов мира под руководством Гвардиолы.

Маркус Тюрам: «Боруссия» М «Интер» (свободный агент)

ФК «Интер»

Миланский клуб оперативно нашёл замену уехавшему в Турцию Джеко. При этом сын легенды французского футбола Лилиана Тюрама намного моложе боснийца: Маркусу 25 лет, Эдину — 37. Вдобавок «Интеру» повезло не потерять деньги на сделке: Тюрам, у которого истёк контракт с «Боруссией», перешёл в статусе свободного агента, так что основными затратами наверняка стали подъёмные.

Последние четыре сезона Тюрам отыграл в Германии, где выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию». В конце 2022-го форвард съездил на чемпионат мира в Катар, где взял серебряную медаль. Теперь Тюрама ждёт совершенно новый опыт, ведь до этого он никогда не играл в чемпионате Италии. Ранее в его биографии значились лишь французские клубы и «Боруссия».

Тимоти Веа: «Лилль» «Ювентус» М (€ 10,3 млн)

ФК «Ювентус»

Сын ещё одной легенды футбола перебрался в Серию А. 23-летний Тимоти Веа (его отец — тот самый Джордж Веа) впервые в карьере сыграет в чемпионате Италии. Тимоти, в отличие от Веа-старшего, представляет сборную США. В конце 2022 года он съездил в Катар на чемпионат мира (4 матча, 1 гол), где вместе со своей командой добрался до 1/8 финала.

В минувшем сезоне Веа выступал за «Лилль» (32 матча, 0 голов, 2 ассиста), а теперь, как и отец, попробует себя в Италии. Кстати, Тимоти проделал утомительный путь, прежде чем подписать контракт. Он вылетел из Нью-Йорка в Париж, из столицы Франции добрался до Милана, а оттуда на частном самолёте прилетел в Турин.

Гульельмо Викарио: «Эмполи» «Тоттенхэм» (€ 20 млн)

ФК «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» рассматривал на роль нового вратаря Давида Райю из «Брентфорда», однако отказался от этого варианта в связи с высокой стоимостью игрока. В итоге лондонский клуб отыскал в Италии более дешёвый вариант.

Некоторые фанаты «Тоттенхэма» уже выразили недовольство в связи с недостатком опыта у голкипера. Но Викарио, в отличие от Уго Льориса, гораздо увереннее играет ногами и охотно выходит из ворот. К тому же итальянец значительно моложе француза. За трансфер 26-летнего голкипера «Тоттенхэм» заплатил € 20 млн — на редкость адекватная цена для АПЛ. Сам Викарио подписал контракт до 2028-го.

Доминик Собослаи: «Лейпциг» «Ливерпуль» (€ 70 млн)

ФК «Ливерпуль»

Отказавшись от борьбы за Беллингема, «Ливерпуль» решил потратить деньги разумнее и купить сразу нескольких полузащитников. Пока план работает: вслед за Мак Аллистером в команду пришёл Собослаи. Футболист давно был на радаре у английского клуба, а Юрген Клопп не скрывал симпатий к нему. Сам Доминик тоже выразил желание играть под руководством немца, поэтому «Ливерпуль» начал действовать. Правда, сделка получилась не такой экономной, как в случае с Мак Аллистером. После переговоров с «Лейпцигом» англичане решили активировать истекавшую опцию выкупа за € 70 млн. А немецкий клуб благодаря продажам уже упомянутого Нкунку и Собослаи увеличил бюджет на € 130 млн.

В 22 года Собослаи — капитан сборной Венгрии и один из самых многообещающих полузащитников Европы. Свои амбиции Доминик подтвердил выбором номера, взяв в «Ливерпуле» «восьмёрку». Вдобавок оказалось, что на руке у венгра есть тату с цитатой Стивена Джеррарда. Так что всё сходится.

В прошедшем сезоне Собослаи набил неплохую статистику: 10 голов и 13 голевых передач в 46 матчах. Теперь у него на руках контракт до 2028 года и возможность проявить себя на новом уровне.

Хоселу: «Эспаньол» «Реал» (аренда)

ФК «Реал»

Летом «Реал» потерял лучшего бомбардира последних лет. Карим Бензема покинул мадридский клуб и уехал за огромными деньгами в Саудовскую Аравию. Хорошая новость: «Реал» заменил француза более молодым нападающим. Плохая: речь о 33-летнем Хоселу. Не подумайте, испанец хорош — в прошлом сезоне наколотил 17 мячей (16 — в Ла Лиге) и приплюсовал к ним четыре голевые передачи. Очень приличный показатель для игрока одного из худших клубов Примеры. Просто болельщики «Мадрида» привыкли к новичкам покруче.

Что касается Хоселу, для него это, возможно, главный шанс в карьере. Форвард уже числился в «Реале» с 2009 по 2012 год, но тогда не получилось. Может, теперь удастся проявить себя? Очень любопытно, сколько Хоселу забьёт в новом сезоне.

Сандро Тонали: «Милан» «Ньюкасл» (€ 70 млн)

ФК «Ньюкасл»

Один из самых громких и, пожалуй, самый драматичный трансфер этого лета. Тонали в Италии прозвали «новым Пирло» за схожие качества: тонкие передачи, интеллект и умение продвигать мяч из глубины. Сандро это явно нравилось, и он кайфовал от карьеры в «Милане», с которым успел за три года стать чемпионом Италии и добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

А потом пришёл «Ньюкасл» со своими богатыми саудовскими владельцами и предложил большие деньги. «Милан», который, несмотря на спортивные успехи, продолжает страдать от финансовых проблем, не смог отказать. Вскоре выяснилось, что Тонали, узнав о решении клуба, расплакался, поскольку не собирался никуда уходить. Но судьба распорядилась иначе, и теперь Сандро будет играть в АПЛ. Плюсы для 23-летнего полузащитника тоже есть: в следующем сезоне он сыграет в Лиге чемпионов (впрочем, туда попал и «Милан»), да и бóльшая часть карьеры ещё впереди. Вернуться в Италию он успеет всегда.

Марсело Брозович: «Интер» «Аль-Наср» (€ 18 млн)

ФК «Аль-Наср»

Извините, но напоследок снова про Саудовскую Аравию. Очередным соблазнившимся высокой зарплатой футболистом стал Брозович. Хорватский полузащитник отдал «Интеру» восемь лет карьеры, и многие думали, что он останется или уйдёт на повышение — были слухи об интересе «Барселоны». Но Марсело решил иначе и укатил на заработки в 30 лет.