Агент Фернандеса Машаду рассказал, что ЦСКА не смог договориться о возвращении защитника

Жорже Машаду, агент футболиста Марио Фернандеса, подтвердил, что ЦСКА не договорился с "Интернасьоналом" о выплате компенсации за уход бывшего защитника сборной России из бразильского клуба. Об этом агент рассказал Sport24. "Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА", — заявил Машаду. Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 32-летний Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году. В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском "Интернасьонале". В апреле 2023 года он покинул клуб. Фернандес выступал за красно-синих на протяжении десяти лет, по три раза выиграв чемпионат и Суперкубок России, а также один раз – Суперкубок страны. Приняв российское гражданство, он выступил в составе сборной России на чемпионате мира – 2018, где национальная команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.