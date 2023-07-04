Агент Фернандеса: ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом»

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», — приводит слова Машаду Sport24 .

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» должен получить около € 350 тыс. за досрочное расторжение аренды, инициированное игроком. 32-летний Фернандес играл за команду с апреля 2022 года по декабрь того же года. За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. По ходу карьеру в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.