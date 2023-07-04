Экс-вратарь «Локомотива» объяснил, почему Кузяеву стоит уехать в Турцию

Экс-вратарь "Локо" Биджиев считает, что игроку "Зенита" Кузяеву стоит перейти в "Бешикташ"
Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев, ныне возглавляющий нальчикский «Спартак», объяснил, почему полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву стоит перейти в стамбульский «Бешикташ». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».
«Если к нему есть предметный интерес и там на него рассчитывает главный тренер, то ему стоит перейти. В последнее время Далер не был стабильным игроком основы «Зенита», с учетом большого количества легионеров в команде. В его возрасте сидеть на скамейке не особо интересно.
Сомневаюсь, что он перейдет куда-то внутри России. Вряд ли он подпишет контракт с каким-то из московских клубов, ну а остальным будет непросто заполучить его из-за финансовых условий», — сказал специалист.
25 июня стало известно о решении Кузяева покинуть «Зенит».
Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кузяева в €10 млн.