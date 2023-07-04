Экс-вратарь «Локомотива» объяснил, почему Кузяеву стоит уехать в Турцию

«Если к нему есть предметный интерес и там на него рассчитывает главный тренер, то ему стоит перейти. В последнее время Далер не был стабильным игроком основы «Зенита», с учетом большого количества легионеров в команде. В его возрасте сидеть на скамейке не особо интересно.



Сомневаюсь, что он перейдет куда-то внутри России. Вряд ли он подпишет контракт с каким-то из московских клубов, ну а остальным будет непросто заполучить его из-за финансовых условий», — сказал специалист.