Тренер Олег Кузьмин прокомментировал слова Деспотовича про Слуцкого

Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин заявил «Матч ТВ», что Джордже Деспотович имеет свое мнение и от обиды может говорить все, что угодно.

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Ранее в интервью Sport24 сербский футболист рассказал об уходе из «Рубина», раскритиковав работу бывшего главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и экс спортивного директора Олега Яровинского. По словам Деспотовича, его выгнали из команды за 30 минут и выставили чемоданы из отеля.

— Если Деспот кого то оскорбил и задел словами, то скажу так: хороших расставаний не бывает. Это его мнение. Мне необязательно к нему прислушиваться. Сам Джордже работал по разному. Когда он работал и забивал — комфортно было, а когда перестал — его убрали.

— Он говорит, что его выставили из команды за 30 минут. Сказали собирать вещи.

— Ну как вот так можно? Вас выставляют за 30 минут откуда то? Говорить можно все, что угодно, если ты обижен. Почему не позвонить в этой ситуации Слуцкому и Яровинскому. Скажу еще раз за себя, когда Деспот работал и забивал — мне было хорошо с ним работать, а когда нет — нет. Вы же пишете хорошо и работаете, а не будете писать — вас уволят. Больше тут особо сказать нечего, — сказал Кузьмин «Матч ТВ».