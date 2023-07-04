ПСЖ подписал контракт с шестью новыми футболистами и главным тренером

Французский «Пари Сен-Жермен» скоро объявит, что подписал контракт с шестью новыми футболистами и главным тренером. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

© Газета.Ru

По его информации, «ПСЖ» подписал контракты с Лукасом Эрнандесом из мюнхенской «Баварии», Мануэлем Угарте из лиссабонского «Спортинга», Канг-Ин Ли из «Мальорки», Марко Асенсио, Шером Ндуром и Миланом Шкриньяром (все — свободные агенты).

Также сообщается, что парижане заключили соглашение с новым главным тренером, испанцем Луисом Энрике.

В сезоне-2022/23 столичная команда выиграла чемпионат Франции. Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба. В сезоне-2020/21 титул завоевал «Лилль».

В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Баварии».