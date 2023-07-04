«Спартак» интересовался тремя нападающими из топ-чемпионатов

Первый — парагвайский нападающий «Торино» Антонио Санабрия. Этот вариант отпал после того, как футболист выразил нежелание переезжать в Россию. Второй кандидат для «Спартака» — Тати Кастельянос, который выступал в прошлом сезоне за «Жирону» на правах аренды и забил покер в ворота «Реала». Права на этого футболиста принадлежат «Нью-Йорк Сити». Третий потенциальный новичок «Спартака» - Лукас Бойе из «Эльче», который вылетел из Ла Лиги в Сегунду по итогам сезона-2022/2023.