Клубы РПЛ ведут переговоры о переходе игроков «Ариса»

Кипрский «Арис» начал переговоры с клубами РПЛ о продаже 28-летнего белорусского полузащитника Евгения Яблонского и 25-летнего алжирского защитника Абделя Медиуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оба футболиста выступают за национальные команды своих стран, при этом Яблонский является капитаном сборной Беларуси.

Напомним, в составе «Ариса» также выступает российский нападающий Александр Кокорин. Ранее в СМИ появилась информация, что на Кокорина претендует «Шабаб Аль-Ахли». Клуб возглавляет сербский тренер Марко Николич, который ранее работал в «Локомотиве»