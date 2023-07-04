Российский тренер Крестинин ведет переговоры с узбекским «Бунедкором»

Бывший главный тренер сборной Киргизии по футболу, российский специалист Александр Крестинин может возглавить узбекский клуб, сообщает «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

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В начале апреля Киргизский футбольный союз сообщил об уходе 44 летнего специалиста, возглавлявшего национальную команду с 2014 года. В сентябре 2022 года команда Киргизии уступила сборной России со счетом 1:2 в товарищеском матче в Бишкеке.

По информации источника «Матч ТВ», отечественный тренер ведет переговоры с «Бунедкором». Отмечается, что окончательных договоренностей пока нет, однако всё решится в ближайшее время.