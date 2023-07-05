«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира

Завершился матч международного товарищеского турнира между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Встреча, прошедшая на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, закончилась победой сербской команды со счетом 2:1. На 40-й минуте матча счет открыл футболист "Црвены Звезды" Мирко Иванич.
На 62-й минуте бразильский новичок "Зенита" Ду Кейрос сравнял счет. На 88-й минуте Жан-Филипп Крассо принес сербской команде победу в матче. На этом турнире также принимают участие турецкий "Фенербахче" и азербайджанский клуб "Нефтчи".
Напомним, что "Зенит" по итогам сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Петербургская команда в пятый раз подряд заняла первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь над эмблемой команды с берегов Невы красуются две звезды за 10 побед в чемпионатах страны.