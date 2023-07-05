«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира

Завершился матч международного товарищеского турнира между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Встреча, прошедшая на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, закончилась победой сербской команды со счетом 2:1. На 40-й минуте матча счет открыл футболист "Црвены Звезды" Мирко Иванич.

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На 62-й минуте бразильский новичок "Зенита" Ду Кейрос сравнял счет. На 88-й минуте Жан-Филипп Крассо принес сербской команде победу в матче. На этом турнире также принимают участие турецкий "Фенербахче" и азербайджанский клуб "Нефтчи".