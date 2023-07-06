Президент ПСЖ оценил возможность отпустить Мбаппе в «Реал» бесплатно

«Он сам говорил, что никогда не уйдет бесплатно, если он передумает сегодня, то это не моя вина. Мы не хотим отпускать бесплатно лучшего игрока в мире, это очевидно», — добавил Аль-Хелаифи.

25 июня стало известно, что ПСЖ запрашивает за форварда 250+50 миллионов евро, в то время как «Реал» готов заплатить за него максимум 200+20 миллионов. В то же время Marca сообщила, что футболист рассчитывает получить в испанской команде зарплату размером 240 миллионов евро за сезон.