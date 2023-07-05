«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании полузащитника «Челси»

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего футболиста сборной Англии манкунианцы заплатят более € 50 млн. Маунт — воспитанник «Челси», он находился в структуре команды с 2005 года. Всего за основной состав «синих» Маунт забил 33 гола и отдал 37 результативных передач в 197 матчах. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года. Всего с «Челси» Маунт выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.