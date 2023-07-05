В Бразилии объявили о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти работает последний год в клубе. Итальянский специалист займёт аналогичную должность в сборной Бразилии в 2024 году. Эту информацию подтвердил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

« Анчелотти повезёт сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года, его контракт будет действовать по чемпионат мира 2026 года», — приводит слова Родригеса El Chiringuito в «Твиттере».

Тренером сборной до прихода Анчелотти должен стать Фернандо Диниз, который будет совмещать посты в национальной команде и «Флуминенсе».

64-летний Анчелотти во второй раз пришёл в мадридскую команду в июле 2021 года, сменив на этой должности ушедшего Зинедина Зидана. С «Реалом» за два года Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.