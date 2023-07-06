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Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN, Месси — третий

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим в мире в сезоне 2022/23 по версии ESPN.

Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN
© globallookpress.com

Список был составлен не из классических центральных форвардов и вингеров, а нападающих, которые смещаются с флангов и действуют из глубины.

Второе место в списке занял футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, замкнул тройку лучших бывший нападающий «ПСЖ» аргентинец Лионель Месси.

Мбаппе в минувшем сезоне провел за парижан 43 матча во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 10 голевых передач.

Топ-10 рейтинга по версии ESPN:

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;

2. Винисиус Жуниор, «Реал Мадрид»;

3. Лионель Месси, «Интер Майами»;

4. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;

5. Антуан Гризманн, «Атлетико»;

6. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»;

7. Рафаэл Леау, «Милан»;

8. Лаутаро Мартинес, «Интер»;

9. Кристофер Нкунку, «Челси»;

10. Неймар, «ПСЖ».