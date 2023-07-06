Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим в мире в сезоне 2022/23 по версии ESPN.
Список был составлен не из классических центральных форвардов и вингеров, а нападающих, которые смещаются с флангов и действуют из глубины.
Второе место в списке занял футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, замкнул тройку лучших бывший нападающий «ПСЖ» аргентинец Лионель Месси.
Мбаппе в минувшем сезоне провел за парижан 43 матча во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 10 голевых передач.
Топ-10 рейтинга по версии ESPN:
1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;
2. Винисиус Жуниор, «Реал Мадрид»;
3. Лионель Месси, «Интер Майами»;
4. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;
5. Антуан Гризманн, «Атлетико»;
6. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»;
7. Рафаэл Леау, «Милан»;
8. Лаутаро Мартинес, «Интер»;
9. Кристофер Нкунку, «Челси»;
10. Неймар, «ПСЖ».