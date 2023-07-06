Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим в мире в сезоне 2022/23 по версии ESPN.

Список был составлен не из классических центральных форвардов и вингеров, а нападающих, которые смещаются с флангов и действуют из глубины.