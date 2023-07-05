Эджуке и Сигурдссон вновь приостановили контракты с ЦСКА

«Нигериец и исландец снова воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить соглашение в одностороннем порядке до конца следующего сезона. Прошедший сезон Эджуке провёл в берлинской «Герте», а Сигурдссон — в шведском «Норрчепинге». Напомним, соглашения могут приостановить только те игроки, которые ранее воспользовались поправкой ФИФА и «заморозили» контракты. ПФК ЦСКА по-прежнему оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов. Контракты обоих футболистов с ПФК ЦСКА истекают летом 2024 года», — сказано в заявлении.