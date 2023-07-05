Источник: «Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по Бонгонда

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда всё ближе к переходу в московский «Спартак». На клубном уровне сделка уже закрыта, красно-белым осталось лишь уладить последние детали с самим футболистом, информирует Portal Cadista.

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Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Тео около € 10 млн. Эти условия являются для «Кадиса» благоприятными, так как год назад клуб купил вингера у «Генка» за € 3 млн.