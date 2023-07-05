Сейду Думбия сыграет за ЦСКА в матчах «Братского кубка» с «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сыграет за армейскую команду в матча Братского кубка — товарищеского предсезонного турнира между московскими ЦСКА и «Динамо».

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«Сейду Думбия едет в Москву! Уже в эти выходные легендарный ивуариец вновь примерит на себя красно-синюю форму, чтобы принять участие в Братском кубке против «Динамо»!» — написала пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале.

Первый матч между ЦСКА и «Динамо» сотсоится 8 июля в 13:30 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Билеты на матч можено приобрести на официальном сайте ЦСКА. Ответный матч на «ВТБ Арене» состоится 9 июля в 16:30.

Ранее появлялись слухи, что за «Динамо» в матчах Братского кубка могут сыграть Кевин Кураньи и хоккеист Александр Овечкин, а за ЦСКА — Даниэл Карвальо.