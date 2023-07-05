Экс‑вратарь «Ахмата» рассказал, сталкивался ли с дискриминацией в Латвии

Воспитанник «Локомотива» и экс вратарь «Ахмата» и «Томи» Арби Межиев рассказал в интервью «Матч ТВ» об особенностях жизни в Латвии в 2010 х годах.

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30 летний Межиев — воспитанник «Локомотива». В России вратарь выступал за такие клубы, как «Ахмат» (на тот момент он назывался «Терек»), «Томь», «Сатурн». Также он был в латвийском «Вентспилсе» и чешском «Бенешове». Сейчас Межиев играет в Медиалиге за команду «Матч ТВ».

— Ты уехал играть в Латвию в 16 лет. Это был 2010 год.

— В «Вентспилс». Команда вышла в группу Лиги Европы, и там был очень крутой мужик, чеченец, тесно связанный с клубом, — Расул [Эльмурзаев]. Он предложил: «Давай попробуем? Если получится, можно будет дальше поехать играть в Европу». А у меня всегда такая мечта была.

Конечно, скачок в уровне был огромным — из юношей во взрослый футбол. В «Вентспилсе» тогда играл, например, Юрий Лайзанс. Сильная школа. На первой вратарской тренировке мне как стали шарашить, я неделю не мог мяч поймать. Но потом ничего — вроде привык. И меня взяли.

В Латвии я познакомился с Сергеем Дигулевым, который, по сути, меня сформировал как вратаря.

— В плане быта быстро освоился в другой стране?

— Я же как человек амфибия — в любой среде и любой ситуации буду своим. Быстро выучил латышский — не то чтобы великолепно, но понимал все.

Жизнь в Латвии спокойная и размеренная. Вентспилс — портовый город. Пляжи, тренировки, питание, возможность поехать в Юрмалу, в Литву и вообще в любую точку Европы. Шикарное время.

— Есть стереотип, что в Латвии не очень любили, когда приезжие говорили на русском.