Тренер Щербаченко назвал проблемы «Зенита»

Тренер Щербаченко заявил, что у "Зенита" проблемы в дисциплине при действиях в обороне
Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко оценил форму петербургского «Зенита» во время подготовки к возобновлению сезона. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».
«Не стоит сейчас оценивать питерцев так, как будто чемпионат России не заканчивался, а продолжается, требовать от них той же игры, той же формы, того же рисунка и того же результата, что в официальных матчах.
К чему я клоню? К тому, что у «Зенита» сегодня есть большие проблемы в дисциплине при действиях в обороне. Они всегда в какой-то мере были из-за того, что бразильцы где-то недоигрывали, фестивалили и так далее. Но сейчас они стали явными», — сказал Щербаченко.
4 июля сине-бело-голубые проиграли сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2 на Кубке PARI Премьер. До этого россияне обыграли азербайджанский «Нефтчи» (3:1). Следующий матч против «Фенербахче» состоится 9 июля.
Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».