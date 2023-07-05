Тренер Щербаченко назвал проблемы «Зенита»

«Не стоит сейчас оценивать питерцев так, как будто чемпионат России не заканчивался, а продолжается, требовать от них той же игры, той же формы, того же рисунка и того же результата, что в официальных матчах.



К чему я клоню? К тому, что у «Зенита» сегодня есть большие проблемы в дисциплине при действиях в обороне. Они всегда в какой-то мере были из-за того, что бразильцы где-то недоигрывали, фестивалили и так далее. Но сейчас они стали явными», — сказал Щербаченко.