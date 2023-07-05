Госпитализированного вратаря ПСЖ перевели из реанимации

Стало известно об улучшении состояния госпитализированного голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Серхио Рико. Об этом сообщила жена спортсмена Альба Сильва, слова которой приводит Mundo Deportivo.

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Рико был переведен из реанимации в обычную палату. Там он продолжит восстанавливаться после черепно-мозговой травмы. Сильва добавила, что пока нет никаких прогнозов относительно того, когда футболиста выпишут из больницы.

Информация о госпитализации Рико появилась 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.