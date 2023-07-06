"Интер Майами" попытается подписать экс-футболиста "Реала" Азара

Американский футбольный клуб "Интер Майами" попытается подписать контракт с форвардом Эденом Азаром. Об этом сообщает Relevo. По информации источника, Азар может стать одним из трех футболистов "Интера" с неограниченной зарплатой. Сейчас в таком статусе находятся новоиспеченный аргентинский форвард команды Лионель Месси, Джозеф Мартинес и Родольфо Писарро. Азару придется соглашаться на ограниченную зарплату в $1,6 млн, либо занять место Мартинеса или Писарро. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Азар думает о завершении карьеры. 3 июня стало известно, что Эден Азар расторг контракт с мадридским клубом по взаимному согласию сторон. Соглашение бельгийца с мадридской командой было рассчитано до 2024 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. Бельгиец выступал за "Реал" с сезона-2019/2020. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азара составляет €5 млн.