Журналист Карпов сообщил, что Марио Фернандес будет получать в "Зените" 2,5 миллиона евро за сезон

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале подтвердил, что принадлежащий ЦСКА защитник Марио Фернандес переходит в "Зенит". "Сторона Марио уже давно вела переговоры с Медведевым. Потому так тяжело и продвигалось их общение с армейцами о возможном камбэке", - написал Карпов. По его словам, ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату в €1,5 млн за сезон, а "Зенит" - €2,5 млн. Также сине-бело-голубые выплатят бразильскому "Интернасьоналу" неустойку в размере €366 тыс. Марио подпишет контракт с "Зенитом" на 2 года. Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году. В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в "Интернасьонале". В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды. Сторона игрока не раз заявляла о желании Фернандеса вернуться в ЦСКА. В одном из своих интервью в 2021 году защитник заявил, что не перейдет в "Зенит".