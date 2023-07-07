В УЕФА обеспокоены развитием ситуации вокруг главы Украинской федерации футбола Павелко

Директор УЕФА Лакович выразил обеспокоенность в связи с изменением меры пресечения главе УАФ Павелко
Директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович в письме выразил беспокойство мерой пресечения, которая была выбрана в отношении президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.
«С большой обеспокоенностью мы принимаем к сведению обстоятельства, которые привели к передаче дела из Киева в суд во Львове и дальнейшему решению об изменении меры пресечения господину Павелко на содержание под стражей. Между тем нам сообщили, что апелляционная жалоба на решение подана во Львовский апелляционный суд, а слушание назначено на 7 июля 2023 года после того, как первоначально было запланировано на 30 июня 2023 года», — сказал Лукич.
В феврале Павелко был отстранен от своей работы по решению Печерского районного суда города Киева.
16 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе УАФ. Напомним, что в конце ноября 2022 года глава федерации был арестован за хищение средств, которые были направлены на организацию производства искусственного покрытия для футбольных полей. УАФ выплатила за него залог в размере $260 тыс.
С 2019 года Павелко занимал должность члена Исполнительного комитета УЕФА. В апреле он был переизбран на эту должность, несмотря на участие в деле о коррупции.
Ранее сообщалось, что Павелко был отправлен в СИЗО.