В ЦСКА отреагировали на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак публично подтвердил переговоры клуба с бразильским защитником Марио Фернандесом.
«Футбольный клуб «Зенит» абсолютно корректно себя ведет в этой ситуации. Мы вступили в контакт со стороной Марио только после того, как сам представитель игрока объявил о том, что приоритетное право переговоров с ЦСКА утрачено клубом. [...] Нам Марио Фернандес интересен. Дождемся результатов переговоров», – передает слова Семака корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей МИХАЙЛОВ.
6 июля в СМИ появилась новость о возможном переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Первым об этом сообщил журналист Алешандре Прецель, а позже «инсайд» подтвердил Иван Карпов. По данным Карпова, сине-бело-голубые предложили Марио двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.
В прошлом сезоне Фернандес провел 5 матчей в составе бразильского «Интернасьонала» (308 минут). С 1 мая Марио находится в статусе свободного агента.
В России 32-летний Фернандес выступал за ЦСКА (с 2012 по 2022 год). В 329 матчах в составе армейского клуба защитник отметился 11 голами и 47 результативными передачами. Вместе с ЦСКА Марио стал трехкратным чемпионом России.