В ЦСКА отреагировали на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак публично подтвердил переговоры клуба с бразильским защитником Марио Фернандесом.

«Футбольный клуб «Зенит» абсолютно корректно себя ведет в этой ситуации. Мы вступили в контакт со стороной Марио только после того, как сам представитель игрока объявил о том, что приоритетное право переговоров с ЦСКА утрачено клубом. [...] Нам Марио Фернандес интересен. Дождемся результатов переговоров», – передает слова Семака корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей МИХАЙЛОВ.

6 июля в СМИ появилась новость о возможном переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Первым об этом сообщил журналист Алешандре Прецель, а позже «инсайд» подтвердил Иван Карпов. По данным Карпова, сине-бело-голубые предложили Марио двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Фернандес провел 5 матчей в составе бразильского «Интернасьонала» (308 минут). С 1 мая Марио находится в статусе свободного агента.