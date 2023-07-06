Выяснилось, сколько Фернандес будет получать в «Зените»

© Чемпионат.com

Отмечается, что соглашение с 32-летним футболистом будет заключено на два года. Сторона Фернандеса, как сообщает Карпов, уже долгое время вела переговоры с генеральным менеджером «Зенита» Александром Медведевым.

Кроме того, ЦСКА предлагал бразильскому защитнику заработную плату в размере € 1,5 млн в год. Отступные «Интернасионалу» в размере примерно € 350 тыс. за разрыв арендного соглашения не были проблемой для московского клуба. Вопрос заключался в зарплате и комиссии агенту.