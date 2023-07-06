Вратарь «Динамо» объяснил увольнение немецкого тренера Шварца

«Конечно, такая мысль могла проскочить (о возвращении Шварца в «Динамо». — Прим «Чемпионата»). Но мы же понимаем, почему он уезжал из России в прошлом году. Сейчас сложно представить, чтобы он вернулся. Насколько я понимаю, когда Шварц уходил, то одной из главных причин был тот факт, что всем немецким тренерам грозили отобрать лицензию, если они останутся в России», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.