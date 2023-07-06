Экс-вратарь ЦСКА сравнил переход Фернандеса в «Зенит» с предательством

«Предательство ли это со стороны Фернандеса? Думаю, не на сто процентов, но большая группа людей будет расценивать это именно так. ЦСКА в свое время пошел навстречу Марио и позволил уйти бесплатно? Я про это и говорю. Я стараюсь смягчить. Это очень обидно. Что это ситуация говорит о человеческих качествах футболиста? Мы не знаем всех мелочей, поэтому не могу все высказать. Но обидно, однозначно», — сказал Чанов.