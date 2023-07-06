Экс-вратарь ЦСКА сравнил переход Фернандеса в «Зенит» с предательством

Бывший вратарь ЦСКА Чанов: большая группа людей будет расценивать переход Фернандеса в "Зенит" как предательство
Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что большая часть болельщиков московского клуба будет считать переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит» предательством. Его слова передает Legalbet.
«Предательство ли это со стороны Фернандеса? Думаю, не на сто процентов, но большая группа людей будет расценивать это именно так. ЦСКА в свое время пошел навстречу Марио и позволил уйти бесплатно? Я про это и говорю. Я стараюсь смягчить. Это очень обидно. Что это ситуация говорит о человеческих качествах футболиста? Мы не знаем всех мелочей, поэтому не могу все высказать. Но обидно, однозначно», — сказал Чанов.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он с командой трижды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды.
6 июля бразильский журналист Алешандре Прецель сообщил о решении Фернандеса перейти в «Зенит». По информации инсайдера Ивана Карпова, его зарплата составит €2,5 млн за сезон.