Экс‑тренер женской сборной России ответила на обвинения в бодишейминге

«Есть человек, который хочет разрушить мою карьеру». Экс‑тренер женской сборной России отвергла обвинения в бодишейминге
Главный тренер женской сборной Ирландии по футболу Вера Паув ответила на обвинения в неподобающих комментариях и поведении во время работы в США, отметив, что против нее ведется кампания по дискредитации.
Ранее издание The Athletic опубликовало материал, в котором бывшие игроки «Хьюстон Даш» на условиях анонимности раскритиковали методы тренера, которая возглавляла команду в 2017–2018 годах. Одна футболистка назвала ее «самым ужасным тренером, который был в ее карьере», другая утверждает, что Паув «создала атмосферу страха», а третья назвала ее тренерский стиль «оскорбительным и неуместным» и заявила, что она унижала достоинство игроков. По их словам, Паув публично комментировала вес и внешний вид игроков.
— Есть человек, который стремился разрушить мою карьеру и повлиял на некоторых. Эта повестка известна, она была в социальных сетях, и я сказала, что после чемпионата мира приму решение, буду ли обращаться в суд, — приводит слова Паув Би би си.
Она также предположила, что эта публикация может повлиять на подготовку команды к чемпионату мира.
— У меня есть группа игроков, если вы видите нас на поле, как мы близки и как нам хорошо вместе, а потом что то влияет на эту атмосферу. Конечно, это истощает команду. Важно сохранить эту связь, такой крепкой связи я никогда раньше не чувствовала, — отметила Паув.
Паув возглавлял сборную России в 2011 году, также она являлась техническим директором команды в 2010–2012 годах.