Экс‑тренер женской сборной России ответила на обвинения в бодишейминге

— У меня есть группа игроков, если вы видите нас на поле, как мы близки и как нам хорошо вместе, а потом что то влияет на эту атмосферу. Конечно, это истощает команду. Важно сохранить эту связь, такой крепкой связи я никогда раньше не чувствовала, — отметила Паув.