Экс-футболист "Зенита" назвал Фернандеса великим игроком

"Фернандес - хороший игрок, к тому же россиянин. Он знает чемпионат России. Если у "Зенита" будет возможность привести Марио в команду, это будет потрясающе. Это великий игрок", - сказал Данни.

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. 18 мая прошлого года защитник принял решение приостановить карьеру, а 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям.