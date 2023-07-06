«Локомотив» уступил «Балтике» в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Балтикой». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» под руководством арбитра Алексея Сухого.

Первый гол был забит на 51-й минуте нападающим «Балтики» Дмитрием Барковым. Всего через минуту у «Локомотива» был шанс забить в ответ, но мяч после удара Максима Глушенкова пролетел мимо ворот.

На 76-й минуте «Локомотив» не смог реализовать пенальти. Даниил Куликов подошёл к точке, но его удар попал в перекладину ворот. Таким образом, гол Баркова стал единственным в матче, и «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.