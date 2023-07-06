«Локомотив» уступил «Балтике» в товарищеском матче
Сегодня, 6 июля, состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Балтикой». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» под руководством арбитра Алексея Сухого.
Первый гол был забит на 51-й минуте нападающим «Балтики» Дмитрием Барковым. Всего через минуту у «Локомотива» был шанс забить в ответ, но мяч после удара Максима Глушенкова пролетел мимо ворот.
На 76-й минуте «Локомотив» не смог реализовать пенальти. Даниил Куликов подошёл к точке, но его удар попал в перекладину ворот. Таким образом, гол Баркова стал единственным в матче, и «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков. Под руководством Сергея Игнашевича, бывшего защитника ЦСКА и тренера «Торпедо», «Балтика» играла в Первой лиге и заняла второе место, что позволило им подняться в высший российский дивизион.