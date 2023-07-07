Украина обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы российского арбитра

Украинская ассоциация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой прокомментировать участие российского судьи Сергея Карасева в ежегодной встрече арбитров. Об этом говорится в письме УАФ, опубликованном пресс-службой организации.

30 июня в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА пригласил Карасева на сбор судей, который пройдет в сентябре 2023 года. 1 июля "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник сообщил, что российские арбитры в скором времени могут вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА. В тот же день в РФС сообщили ТАСС, что организация находится в диалоге с УЕФА по вопросу возвращения российских арбитров к работе на международных матчах.

"Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть еще одно замечание по поводу распространенной в СМИ информации о том, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров, - говорится в письме. - Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации".

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей ФИФА. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).