«Ливерпуль» захотел купить Мбаппе

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» захотел купить нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает El Chiringuito TV.

По информации источников, близких к ситуации, англичане готовы заплатить за этот трансфер 200 миллионов евро. Отмечается, что англичане быстро продвигаются в переговорах — предложение уже лежит на столе у руководства ПСЖ.

25 июня стало известно, что ПСЖ запрашивает за Мбаппе 250+50 миллионов евро. Мадридский «Реал» заявил о готовности заплатить за форварда максимум 200+20 миллионов.