Зарема Салихова объяснила подписание «Зенитом» Марио Ферандеса

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, пошутила по поводу причины приглашения в петербургский «Зенит» защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Ее слова передает Sport24.

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«Старый конь борозды, то есть стрелку, не испортит. Возможно, Боярский просил коня», — сказала Салихова.

О возможном переходе Фернандеса в «Зенит» 6 июля сообщил бразильский журналист Алешандре Прецель. Сам игрок в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что в России намерен выступать только за ЦСКА. В московской команде он провел 10 лет и трижды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.