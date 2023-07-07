Доходы ФНЛ в сезоне-2022/23 составили свыше 517 млн рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Доходы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2022/23 превзошли плановые показатели и составили более 517 млн рублей. Об этом на общем собрании клубов ФНЛ в пятницу сообщил исполнительный директор организации Александр Атаманенко.

Суммарный доход от спонсорских контрактов в прошедшем сезоне составил 460 млн рублей или 102% от запланированного показателя, в сезоне-2023/24 намечено увеличение этой статьи доходов до 530 млн рублей. На продаже прав на трансляции ФНЛ заработала свыше 33 млн рублей, превзойдя план более чем на треть, в следующем сезоне этот показатель рассчитывают увеличить до 70 млн рублей. Продажа беттинговых прав принесла ФНЛ 24 млн рублей (96% от плана).

В сезоне-2023/24 ФНЛ собирается применить новую схему распределения доходов между клубами Мелбет - Первой лиги. Согласно предложенной структуре 25% доходов каждого клуба будут фиксированными для всех участников лиги, на 30% доход будет зависеть от итогового места в турнирной таблице чемпионата, на 25% - от места в маркетинговом чемпионате, на 10% - от индекса зрелищности, еще на 10% - от количества молодых доморощенных футболистов в составе клуба.