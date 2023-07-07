Полузащитник ЦСКА Медина станет игроком "Спартака"

Московский "Спартак" заплатил ЦСКА около €7 млн за трансфер 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов. Красно-белые переведут за игрока ЦСКА €6 млн сразу и еще один млн в качестве бонуса. Медобследование запланировано на 9 июля. Контракт планируется заключить до лета 2026 года. Также Карпов утверждает, что между Мединой и главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым было недопонимание. Наставнику не нравился чересчур строптивый и сложный в управлении игрок. Клуб находится под тяжелейшими санкциями и трансфер внутри России — редкая возможность получить хороших денег. Также главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль хотел видеть в своей команде испаноговорящего игрока, а Медина был не против уйти. По словам источника, зарплата Медины в "Спартаке" вырастет в два раза: с €800 тыс до €1,6 млн. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.