"Локомотив" отказался от идеи продать Миранчука и Жемалетдинова

Глава пресс-службы "Локомотива" Артем Загуменнов заявил, что информация о возможном переходе Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в московский ЦСКА не соответствует действительности. Его слова приводит "Матч ТВ".

"Период переходов всегда сопровождается большим количеством слухов и вбросов. Клуб не планирует расставаться с Жемалетдиновым и Миранчуком. Оба являются важными игроками команды", - заявил Загуменнов.

6 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что в клубе подумают над покупкой Миранчука. Миранчук в сезоне-2022/23 сыграл за "железнодорожников" в 34-х матчах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач. Жемалетдинов вышел на поле 12 раз и дважды выступил в роли ассистента. "Локомотив" по итогам прошлого сезона занял восьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков. Победителем турнира стал петербургский "Зенит", второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку сильнейших столичный "Спартак". "Локомотив" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) игрой с казанский "Рубином". Встреча состоится 23 июля.