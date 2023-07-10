«Барселона» намерена расстаться с восемью игроками в летнее трансферное окно

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани взял на себя обязательства расстаться в летнее трансферное окно с восемью футболистами. Речь идёт о защитниках Клемане Лангле, Серджино Десте и Эрике Гарсии, полузащитниках Франке Кессье, Пабло Торре и Нико Гонсалесе, а также нападающих Ферране Торресе и Алексе Кольядо. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».