ЦСКА проиграл «Динамо» в первом матче Братского кубка

ЦСКА дома проиграл «Динамо» в матче BetBoom Братского кубка.

Матч прошел в формате трех таймов по 30 минут. Также в перерывах проводились челленджи, победа в которых приносила еще один гол.

В первом тайме счет открыл Ярослав Гладышев после выхода один на один. В перерыве вратари «Динамо» одержали победу в челлендже, тем самым записав в актив гостей еще один мяч.

Полузащитник Арсен Захарян во второй тридцатиминутке забил третий мяч в ворота ЦСКА, в испытании серии пенальти «Динамо» также одержало победу. Общий счет стал 4:0 в пользу динамовцев. В третьем тайме Андрей Мазурин забил пятый мяч и установил окончательный результат.