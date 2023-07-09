RMC Sport: возвращение в футбол голкипера "ПСЖ" Рико маловероятно

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико может быть быстро выписан из больницы после падения с лошади, но его дальнейшая карьера под угрозой. Об этом сообщает RMC Sport.

С момента госпитализации вратарь похудел более чем на 20 кг. Также футболист испытывает некоторые проблемы с речью. В течение первых месяцев после выписки из больницы он будет восстанавливаться дома, возвращение на поле маловероятно.

В конце мая 29-летний голкипер катался на лошадях в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста на вертолете доставили в больницу.

Он провел 36 дней в реанимации, 19 из которых в состоянии комы. Сейчас голкипер в сознании и дышит самостоятельно.

Испанский вратарь выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Он является воспитанником «Севильи» и на протяжении девяти лет защищал цвета испанского клуба. Затем голкипер поиграл в «Фулхэме» и «ПСЖ».