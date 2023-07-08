Молодёжная сборная Англии стала чемпионом Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года. В финальном матче англичане обыграли национальную команду Испании.

Встреча состоялась в субботу, 8 июля, в Батуми (Грузия) и завершилась победой Англии со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс. На четвёртой компенсированной ко времени первого тайма минуте он отличился после передачи хавбека «Манчестер Сити» Коула Палмера.

На 51-й минуте нападающий сборной Испании Абель Руис отправил мяч в ворота соперников, однако взятие ворот было отменено после просмотра арбитрами видеоповтора.

На девятой компенсированной к основному времени минуте Руис мог сравнять счёт, но не сумел реализовать пенальти.