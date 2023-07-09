«Лацио» надеется подписать футболист «Наполи» Маттео Политано

Нападающий «Наполи» Маттео Политано стал объектом интереса «Лацио». Руководство римского клуба уже провела начальные переговоры по трансферу игрока, сообщает журналист Альфредо Педулла в своём «Твиттере».

По информации источника, 29-летний итальянский футболист интересен «Лацио» и является вторым по приоритетности вариантом для усиления атаки команды. Римляне прежде всего хотят подписать Доминико Берарди, Политано является альтернативным вариантом для клуба. Таким образом, в случае неудачи с трансфером Берарди, «Лацио» сразу выйдет на кандидатуру Маттео.